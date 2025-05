Ini Alasan Cabello Hengkang dari Girl Band Fifth Harmony

TEMPO.CO, Jakarta - Girl band Fifth Harmony yang dibentuk dari ajang pencarian bakat "The X Factor" pada 2012, mengungkapkan Senin waktu AS bahwa Camila Cabello telah meninggalkan lima serangkai ini namun band akan terus melangkah maju.



Cabello (19) mengaku tengah meluncurkan karir solonya yang diakuinya sudah dia diskusikan dengan empat punggawa Fifth Harmony itu.



Baca juga: Mengapa Stefan William Hengkang dari Sinetron Anak Jalanan?



"Setelah empat setengah tahun bersama-sama, kami diberi tahu via perwakilannya bahwa Camila telah memutuskan meninggalkan Fifth Harmony. Kami doakan yang terbaik untuk dia," kata keempat anggota band tersisa ini dalam posting Instagram.



"Kami dengan senang mengumumkan bahwa kami akan terus maju bersama kami berempat --Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane dan Lauren Jauregui-- demi para penggemar kami," kata mereka seraya menegaskan nama band Fifth Harmony tidak akan diubah.







"I'll only have you if you're sweeter than my solitude"

Foto kiriman Camila Cabello (@camila_cabello) pada Des 18, 2016 pada 12:12 PST







Hengkangnya Cabello menyusul penampilang terakhir Fifth Harmony tahun ini dalam tur iHeart Radio Jingle Ball di Florida, Minggu waktu setempat.



Seperti boy band Inggris, One Direction, Fifth Harmony disatukan oleh produser rekaman Simon Cowell setelah kelima gadis itu berkompetisi dalam "The X Factor."



Kendati kelimanya tidak memenangkan "The X Factor",Fifth Harmony justru menjadi produk paling sukses dari ajang televisi untuk pencarian bakat itu, berkat hit-hit seperti "Worth It" dan "Work from Home" yang sudah 10 juta rekaman dan mendapatkan banyak penghargaan termasuk tiga MTV Video Music Award, sebuah American Music dan tujuh Teen Choice Award.



Cabello yang warga AS kelahiran Kuba dalam akun Instagramnya meminta para penggemar nya tak usah bersedih karena harus mengakhiri kebersamaannya dengan Fifth Harmony. "Tahun depan saya akan mengerjakan musik saya sendiri dan memberi kalian bagian terbesar hati saya," tulis dia dalam Instagram.



"Saya senang dan sangat bahagia karena saya tahu apa pun yang terjadi, saya selalu mengikuti kata hati saya," kata vokalis Fifth Harmony itu.



ANTARA | REUTERS