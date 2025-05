TEMPO.CO, Jakarta - Stefan William dan Celine Evangelista resmi menjadi suami-istri. Pasangan ini menikah di Bali, Kamis, 10 November 2016. Pemberkatan nikah keduanya berlangsung pada pukul 16.30 Wita di Bracha Balangan, Jalan Pantai Balangan, Bali.



Setelah itu, sekitar pukul 18.30 Wita, keduanya menggelar pesta pernikahan dengan tema rustic garden party. Stefan dan Celine hanya mengundang keluarga dan teman-teman terdekat di pesta itu. Mereka sengaja membatasi undangan agar suasana pesta lebih intim dan kental nuansa kekeluargaannya.



Stefan, 23 tahun, ternyata sudah lama bercita-cita menikah muda. Teman dekatnya sesama pemain di sinetron Anak Jalanan, Kathy Indera, mengungkapkan hal itu. "Happy wedding Stef and Celine. Akhirnya Stef nikah juga setelah selalu cerita pengin married muda," tulis Kathy dalam keterangan foto Stefan dan Celine di akun Instagram-nya.



Sebagai teman dekat, Kathy mendoakan Stefan dan Celine bisa membangun rumah tangga dengan baik. "I wish all of you happy and become a great family," ucapnya.



Ucapan selamat juga datang dari selebritas lain. Bella Shofie mengucapkan selamat lewat akun @bellaShofie5292. Bella Shofie mengunggah foto Stefan dan Celine dengan keterangan, "Happy wedding sahabatku @celine_evangelista bahagia lahir batin ya sayang."



Selain memberikan ucapan selamat, Bella juga meminta maaf tidak bisa hadir ke acara pernikahan mereka. "Maaf enggak jadi hadir karena ada urusan dadakan," tulis mantan istri Suryono ini. "Pokoknya aku doain semoga langgeng dengan @stefannwilliam sampai maut memisahkan. Aamiin."



Celine, 24 tahun, pernah menikah dengan Dirly "Idol". Dari pernikahan sebelumnya, Celine dikaruniai anak bernama Eleeya Xaviera Sompie. Mereka juga mempunyai anak angkat bernama Jemima Guri Clementine Sompie.



