Ini Bukti Marshanda Akur dengan Ben Kasyafani dan Istrinya

TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan Marshanda dan Ben Kasyafani sempat memanas ketika tengah menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 2014. Penyebabnya adalah rebutan hak asuh anak, dan keduanya saling menuduh mengenai adanya orang ketiga dalam pernikahan mereka.



Setelah dinyatakan resmi bercerai, komunikasi keduanya justru berangsur membaik. Bahkan Ben dan Marshanda kini bahu-membahu membesarkan anak mereka, Sienna Ameerah Kasyafani.



Marshanda bahkan mendukung penuh keputusan Ben untuk menikah lagi dengan Nesyana Ayu Nabila, atau yang akrab disapa Ines. Akad nikah Ben dan Ines berlangsung di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, 30 Juli 2016.



Kabar terbaru dari Ben dan Marshanda, Jumat, 11 November 2016, akun gosip Lambe Nyinyir memajang foto yang memperlihatkan kebersamaan Ben; istrinya, Ines; Sienna; dan Marshanda. Mereka berfoto bersama setelah menyaksikan pertunjukan musikal My Little Pony di Gandaria City, Jakarta Selatan.



"Lihat yang kayak gini enak yes. biar orang tua nya udah cermai (cerai) tapi anak nya tetap bisa jalan bareng sama mama papa nya. Malah mama nya jadi dua," tulis pemilik akun.



Foto itu pun menuai banyak komentar dari netizen. Sebagian besar dari mereka memuji kebersamaan yang diperlihatkan Ben dan Marshanda. "Alhamdulilah y min ttp bersama... gkada bekas anak smpe kpn pun," tulis @siscaicha.77.



"seneng bgt liatnya.. Damai itu indah," tulis netizen lain.



