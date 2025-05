Ini Cara Syahrini Rayakan Punya 7 Juta Follower Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Jika di Hollywood ada Kim Kardashian yang jadi selebgram dengan banyak follower atau pengikut Instagram, di Indonesia Syahrini yang menjadi selebgramnya.



Pada Minggu, 11 Oktober 2015, pelantun Sesuatu tersebut merayakan capaiannya memiliki tujuh juta penggemar. Ya, Syahrini berhasil mengumpulkan tujuh juta pengikut di Instagram.



"7 million thanks to all my followers #PrincesSyahrini #dreambig #Seperti itu #SemuaKarenaCinta," tulis Syahrini.



"Waw Gdragon aja followernya masih 6.2 m tapi teteh udah 7m aja. hebat," tulis salah satu netter.



"Gak heran sih kalau followernya banyak, Syahrini kan tidak membenci siapa pun walau itu pada hatersnya," tulis yang lain.



Tak hanya itu, Syahrini juga mengunggah gambar dirinya mengenakan gaun unik. Gaun itu terlihat seperti untaian pita dengan warna beraneka ragam.



Gaun pita tersebut dikenakan Syahrini saat berjalan di red carpet Lucky 13 sebagai perayaan ulang tahun salah satu stasiun televisi swasta.



RINA ATMASARI