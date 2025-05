Ini Dua Gitaris Bon Jovi Pengganti Richie Sambora

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2013 gitaris Richie Sambora mengumumkan keluar dari grup rock Bon Jovi dengan alasan ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Padahal Sambora sudah bersama Jon Bon Jovi (vokal), David Bryan (keyboard), dan Tico Torres (drum) sejak awal berdirinya band asal New Jersey, AS, itu pada 1984.



Dalam tur bertajuk Bon Jovi Live! di sejumlah kota besar Asia, dua gitaris baru akan mengisi kekosongan setelah ditinggal Sambora. Mereka adalah Phil X dan Matt O'Ree.



Phil X pertama kali menggantikan Sambora saat Bon Jovi menggelar tur bertajuk "Bon Jovi Live" (2011) di Amerika Utara dan Eropa. Di pertengahan tur, tepatnya 28 April 2011, Sambora musti absen untuk mejalani rehabilitasi karena ketergantungan alkohol.



Setelah Richie keluar, Phil X menjadi personel tidak resmi grup yang tenar lewat lagu Give Love a Bad Name itu. Gitaris asal Kanada itu juga mengisi aransemen gitar untuk album terbaru Bon Jovi yang berjudul Burning Bridges (2015).



Sebelumnya, Phil X adalah gitaris sesi produksi. Dia pernah mengisi gitar untuk album sejumlah musikus besar, seperti Tommy Lee, Methods of Mayhem, Avril Lavigne, Kelly Clarkson, Orianthi, Rob Zombie, Chris Daughtry, Alice Cooper, dan Thousand Foot Krutch.



Selain Phil X, Bon Jovi juga baru merekrut gitaris Matt O'Ree untuk menggantikan Bobby Bandiera. Seperti yang dilansir di noise11.com, 9 September 2015, Matt O'Ree akan menjadi gitaris pendamping dalam tur Bon Jovi di Asia.



Matt adalah pendiri grup The Matt O'Ree Band di New Jersey pada 1994. Selayaknya Sambora, Matt adalah gitaris "berdarah" blues yang mengagumi Albert King, Howlin' Wolf, Jimi Hendrix, dan Stevie Ray Vaughan.



Matt memang dikenal handal dalam mencabik gitar. Pada Maret 2006, Matt pernah menjuarai kontes gitar bertajuk Guitarmageddon "King of the Blues". Dalam kompetisi yang diadakan BB. King itu, Matt berhasil mengalahkan empat ribu gitaris.



Dengan adanya kolaborasi antara Phil X dan Matt O'Ree, dapat dibayangkan bahwa konser Bon Jovi di Gelora Bung Karno, Jakarta, malam nanti akan penuh dengan raungan gitar yang gahar.



Selain gitaris, Sambora juga bertindak sebagai penulis lagu di Bon Jovi. Banyak hit Bon Jovi yang lahir dari buah pikiran Sambora, seperti Livin'n On A Prayer, You Give Love a Bad Name, I'll Be There For You, dan Never Say Goodbye.



Namun Sambora yakin Bon Jovi dapat tetap menghasilkan karya-karya gemilang meski tanpa dirinya. "Aku sangat yakin ini (keluarnya dia dari Bon Jovi) bukan berarti berakhirnya band atau semacamnya," ujar Sambora ketika diwawancarai The Today Show Australia.



