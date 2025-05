TEMPO.CO , Jakarta: Demi menjaga agar kondisi tubuh tetap sehat dan langsing, Jessica Alba mengaku lebih suka untuk membiasakan diri mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan sesering mungkin. Ini lebih disukai ketimbang harus mengikuti program diet yang ketat.



"Buatku ini bukan diet tapi melatihku untuk memiliki kebiasaan yang sehat," kata aktris berusia 34 tahun ini.

"Aku berusaha untuk mengkonsumsi banyak buah-buahan dan sayuran yang segar, dan aku mengkonsumsi makanan yang berbahan dasar tumbuhan sebisa mungkin," ucap Jesica.

Jesica membatasi konsumsi produk susu khususnya sebelum melakukan photo shoot. Pemeran Nancy Callahan dalam film Sin City: A Dame to Kill For ini juga mengaku bahwa dirinya suka meminum infuse water untuk membuat kondisi tubuhnya lebih bugar.



"Mungkin ini cara yang sederhana tapi minum banyak air itu sangat bermanfaat untuk tubuh," ungkapnya pada Majalah Look.



"Kulitku lebih sehat dan lebih cerah. Aku juga merasa jarang merasa lelah," lanjutnya. "Dengan menambahkan buah-buahan atau rempah kedalam air, membuatku ingin minum terus."



Selain mengkonsumsi makanan dan minuman yang menyehatkan, ibu dari Honor dan Haven ini juga melakukan olah raga sesering mungkin. Selain membuat badan tetap bugar, olah raga juga merupakan cara wanita kelahiran California, 28 April 1981 bisa mempertahankan keindahan tubuhnya.



Ia mengaku melakukan beberapa jenis olah raga seperti mendaki gunung dan squat jump. "Kegiatan ini tidak memerlukan alat olah raga jadi bisa dilakukan dimanapun," katanya. .



DINI TEJA