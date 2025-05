Inilah 10 Aktris Berpenghasilan Tertinggi pada 2015

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lawrence telah menjadi aktris berpenghasilan tertinggi di dunia. Demikian laporan Female First.co.uk pada 21 Agustus 2015.



Pemeran film Hunger Games tersebut menduduki puncak teratas daftar tahunan majalah Forbes setelah menghasilkan sekitar US$ 52 juta tanpa dipotong pajak pada Juni 2014-Juni 2015.



Selain perannya dalam Hunger Games dan X-Men, Jennifer juga memiliki kontrak modeling yang menguntungkan dengan Dior. Kontrak ini membantu menambah pundi-pundi penghasilannya.



Dengan statusnya itu, Lawrence berhasil menggeser pesaing-pesaingnya. Pada urutan kedua terdapat Scarlett Johansson yang memperoleh US$ 35 juta; dan aktris Bridesmaids, Melissa McCarthy, yang mendapatkan US$ 23 juta—sebagian besar berasal dari bisnis pakaiannya yang baru.



Tahun ini merupakan pertama kalinya Forbes menempatkan aktris-aktris dari seluruh dunia dalam daftar tersebut. Pada urutan keempat terdapat nama aktris Cina, Bingbing Fan, yang tampil bersama Jennifer dalam X-Men: Days of Future Past. Dia mengumpulkan US$ 21 juta, disusul Jennifer Aniston pada posisi posisi lima dengan penghasilan US$ 16,5 juta.



Pemeran Cake, Julia Roberts, menerima hanya US$ 500 ribu lebih banyak dari Aniston, yakni US$ 17 juta, membuatnya berada pada urutan keenam di antara daftar para bintang.



Adapun aktris yang dikabarkan telah beralih profesi menjadi sutradara, Angelina Jolie, berhasil mengumpulkan US$ 15 juta. Jumlah ini sama dengan yang didapat Reese Witherspoon, yang berada pada posisi delapan



Dan akhirnya Anne Hathaway dan Kristen Stewart menyelesaikan daftar sepuluh besar aktris dengan penghasilan terbesar. Mereka menempati posisi sembilan dan sepuluh, dengan penghasilan masing-masing sebesar US$ 12 juta.



Berikut ini daftar yang dikeluarkan Forbes untuk Aktris Berpenghasilan Tertinggi di Dunia tahun 2015:



1. Jennifer Lawrence, US$ 52 juta;



2. Scarlett Johansson, US$ 35,5 juta;



3. Melissa McCarthy, US$ 23 juta;



4. Bingbing Fan, US$ 21 juta;



5. Jennifer Aniston, US$ 16,5 juta;



6. Julia Roberts, US$ 16 juta;



7. Angelina Jolie, US$ 15 juta;



8. Reese Witherspoon, US$ 15 juta;



9. Anne Hathaway, US$ 12 juta; dan



10. Kristen Stewart, US$ 12 juta.



FEMALE FIRST | MECHOS DE LAROCHA