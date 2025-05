Inilah Hotel Terbaik Dunia 2025 versi Tripadvisor

Di posisi kedua diraih oleh Grandvrio Ocean Resort Danang dari Vietnam, yang juga berada di tepi pantau. Selanjutnya ditempati resor Gokulam Grand Turtle on the Beach dari India yang terletak di hamparan pantai selatan India di Laut Arab. Di posisi keempat ada Romance Istanbul Hotel, Turki, serta posisi kelima Bucuti & Tara Beach Resort Aruba, Karibia.

“Hotel Terbaik dari TripAdvisor menangkap opini jutaan wisatawan di seluruh dunia dan menawarkan panduan tepercaya bagi wisatawan untuk merencanakan masa inap terbaik mereka,” kata Kristen Dalton, presiden Tripadvisor, seperti dikutip The Independent.

Metode Penilaian

Platform perjalanan tersebut menganalisis data ulasan selama 12 bulan dari lebih dari 1,6 juta hotel yang tercantum di situs tersebut untuk mengidentifikasi hotel dengan peringkat tertinggi di dunia pada tahun 2025. Pemenang mencakup 10 kategori mulai dari Top Hotels yang definitif, hingga All-Inclusive, B&Bs and Inns, Family-Friendly, Luxury, Small and Boutique, dan Pet-Friendly. Tiga subkategori baru juga telah diumumkan tahun ini: One of a Kind, Treat Yourself, dan daftar ulang tahun ke-25 yang istimewa.