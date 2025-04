Inilah Profil 11 Pemenang Produce 101 Sesion 2

TEMPO.CO, Jakarta - Inilah wajah para peserta program survival Produce 101 Season 2 yang dipilih oleh para ahli dalam industri musik Korea Selatan.



Kesebelas peserta yang lolos hingga tahap akhir (final) program survival Produce 101 Season 2 ini tergabung dalam sebuah boygroup nasional bernama Wanna One.



11. Park Woo Jin

Berasal dari Brand New Music, Park Woo Jin dipilih oleh para juri setelah berhasil loncat dari posisi ke-75 hingga posisi 3 besar. Meski sarafnya sempat mengalami gangguan, Park Woo Jin tidak menyerah begitu saja. Dirinya bahkan tetap tampil secara profesional.



10. Kim Samuel

Berasal dari Brave Entertainment, kemampuan menari Kim Samuel tidak perlu dipertanyakan lagi. Terlepas dari usianya yang masih sangat belia, performa Samuel berangsur-angsur membaik setiap harinya hingga dirinya berhasil masuk ke dalam 11 besar.



9. Lai Kuan Lin

Berasal dari Cube Entertainment, kecepatan dan ketepatan Lai Kuan Lin saat menari membuat juri maupun penonton terbelalak. Meski dirinya masih harus berjuang dalam melafalkan bahasa Korea.



8. Ong Sung Woo

Berasal dari Fantagio Entertainment, Ong Sung Woo seperti memiliki dua kepribadian unik. Saat diminta untuk serius, Sung Woo dapat melakukannya dengan sangat baik. Di luar itu, dirinya dikenal sebagai pribadi yang ramah dan lucu.



7. Lee Dae Hwi

Berasal dari Brand New Music, etos kerja Dae Hwi yang tinggi menjadikannya mudah mengerti konsep yang diberikan di setiap tahap. Oleh sebab itu, dirinya terlihat menonjol di setiap penampilannya.



6. Kim Jae Hwan

Sejauh ini, Kim Jae Hwan merupakan peserta yang belum mendapatkan label. Namun, kemampuan vokalnya dalam menyanyikan beberapa genre musik berhasil merebut hati para juri dan penonton. Wajah tampan, suara merdu dan kemampuan bermain gitarnya membuat banyak label (agensi) melirik Jae Hwan.



5. Bae Jin Young

Wajah imut Jin Young berhasil menempatkan dirinya pada daftar teratas. Tidak hanya bermodalkan wajah imut saja, Jin Young juga dapat menampilkan sisi gelap dirinya di setiap tahap. Kemampuan adaptasinya seperti bunglon berhasil memenangkan hati para penonton.



4. Park Ji Hoon

Berasal dari Maroo Entertainment, kerlipan mata Ji Hoon membuat banyak penonton histeris. Kemampuan menari dan aegyo – tampilan lucu dan wajah lugu untuk memikat penggemar nya pun tak perlu diragukan lagi.



3. Kim Hong Hyun

Berasal dari Pledis Entertainment, pengalaman Hong Hyun dalam dunia hiburan menjadikan dirinya disegani oleh peserta lain.



2. Hwang Min Hyun

Sama-sama berasal dari Pledis Entertainment, Min Hyun dikenal sebagai pribadi yang mudah bergaul dengan banyak peserta Produce 101 Season 2 lainnya. Kemampuan bernyanyi, menari dan wajah tampan Min Hyun dengan mudah merebut hari para penonton.



1. Kang Daniel

Didasari pada wajahnya yang tampan, tariannya yang enerjik serta matanya yang terlihat seperti tersenyum, Kang Daniel berhasil dipilih untuk mengisi posisi tengah boygroup nasional Wanna One besutan Produce 101 Season 2.



KOREABOO | ESKANISA RAMADIANI