Insiden Dewi Perssik-Nassar, Inul Kebanjiran Curhat Netizen

Ini videonya, dan silakan search lagi di @dangdut_academy4 saya akui kok terbawa emosi, dg bahasa yg sy lontarkan karena sy mempertahankan pendapat sy.. yg sependapat dengan umi elvy.. yg semata2 utk kemajuan peserta, dn setau sy sdh jeda IKLAN atau commercial break dan emosi sy tersulut krn nazar melempar papan komentar dipanggung...yg ternyata kata2 sy bs trdgr dan audionya masih menyala. Silahkan nonton...biar ga simpang siur dan merasa sdh nonton ya.

