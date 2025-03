International Women's Day: 10 Kota Teraman di India untuk Perempuan

Dilansir dari Travel and Leisure Asia, dalam penyusunan daftar tersebut, NCRB mematuhi aturan ‘Pelanggaran Prinsip’, yang mewajibkan hanya kejahatan paling berat yang dicatat untuk tujuan statistik. Kota-kota teraman diberi peringkat berdasarkan tingkat IPC jumlah kejahatan yang diketahui per satu lakh atau 100 ribu penduduk dan tingkat dakwaan jumlah dakwaan yang diajukan oleh polisi terhadap pelaku dari jumlah total kasus yang diselidiki.

Hyderabad di Telanga, salah satu destinasi kuno dan baru terbaik di India. Kota ini memiliki istana, benteng, kota film, taman alam, dan serangkaian kafe yang sempurna untuk eksplorasi kuliner. Kota Mutiara ini terkenal dengan Tim SHE yang berpusat pada perempuan dan kepolisian yang gagah berani, memastikan keselamatan dan keamanan tidak pernah dikompromikan. Beberapa destinasi wisata menarik di kota ini adalah Charminar, Benteng Golconda, Museum Salar Jung, Makam Qutub Shahi, Kuil Shri Jagannatha Swami, Taman Zoologi Nehru, Taman Lumbini, dan Kota Film Ramoji.

Kota Warisan Dunia UNESCO pertama di India, Ahmedabad, mempesona dengan keajaiban budaya, danau, tekstil indah, dan kuil. Awal tahun lalu, Coldplay menggelar konser tur dunia Spheres of Music di Stadion Narendra Modi yang ikonik, stadion kriket internasional terbesar di dunia. Selain itu beberapa tempat wisata menarik di kota ini termasuk Ashram Mahatma Gandhi Sabarmati, Masjid Sidi Saiyyed, Danau Kankaria, Kota Sains Ahmedabad, Kuil Hutheesing Jain, dan Museum Tekstil Calico.

Di kota ini wisatawan wajib mengunjungi Terminus Chhatrapati Shivaji Maharaj, Kuil Shree Siddhivinayak, Pagoda Global Vipassana, Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Basilika Our Lady of the Mount (Gereja Gunung St Mary), dan Galeri Seni Jehangir.