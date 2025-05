Intip Gaya Hot Daddy Iko Uwais, Bikin Menggila

TEMPO.CO, Jakarta - Meski tengah sibuk dengan karier internasionalnya, Iko Uwais selalu menyempatkan diri liburan bersama istri dan anaknya.



Hal tersebut terlihat saat Iko mengunggah gambar dirinya di Instagram. Pekan lalu, Iko memamerkan badan six pack-nya saat berpose di pinggir pantai.



Terlihat bintang The Raid 2 tersebut tengah menggendong Atreya Syahla Putri Uwais, anaknya. Alih-alih mengomentari kelucuan Atreya, para penggemar justru mengomentari dada bidang Iko.



"Oh my god, super dad," komentar salah satu akun. "Semoga orang-orang tidak menggila melihat foto ini," tulis yang lain.



Sebelumnya, Iko juga mengunggah foto dirinya dengan Audy. Pasangan yang menikah pada 2012 ini terlihat mendekap mesra Atreya.



Saat ini Iko Uwais disibukkan dengan proyek internasionalnya. Suami Audy Item tersebut bahkan santer dikabarkan akan membintangi Star Wars: The Force Awakens.



RINA ATMASARI