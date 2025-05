Intip Liburan Romantis Chelsea Olivia dan Glenn

TEMPO.CO, Jakarta -Pasangan pesohor Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie merupakan pasangan yang kerap menunjukkan kemesraan di Instagram. Keduanya kompak membagi potret kebersamaan mereka.



Pasangan yang menikah pada 1 Oktober 2015 ini, kembali membuat iri para penggemarnya. Keduanya mengunggah foto liburannya saat menikmati libur pergantian tahun di Korea Selatan.



Salah satu foto, memperlihatkan Chelsea dan Glenn mengenakan Hanbok, pakaian tradisional Korea. Keduanya terlihat serasi.



"Exploring Seoul with Hanbok. This is the costume of the King and Queen of Korea back in the days. #MrMrsAlinskieBackpackerKorea," tulis Chelsea Olivia



Foto yang tak kalah menariknya, ialah foto yang memperlihatkan Glenn menghangatkan tanga chelsea yang tengah kedinginan.



"This is what he always do when I am feeling cold," tulis Chelsea.



Setelah delapan tahun berpacaran, pemain sinetron yang terkena cinlok itu memutuskan menikah. Sebelumnya, Chelsea pernah berpacaran dengan Ricky Harun.



RINA ATMASARI