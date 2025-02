Intip Lokasi Syuting The White Lotus 3 yang Diambil dari 4 Resor Mewah

TEMPO.CO , Jakarta - Serial The White Lotus musim ketiga dirilis pada 16 Februari 2025 di platform streaming Max. Bergenre dark comedy dan satir, serial HBO ini menyoroti dinamika sosial, ketimpangan kelas, hingga hak istimewa lewat misteri para tamu kaya beserta staf resor mewah di The White Lotus. Sama seperti season sebelumnya, drama tersebut menyajikan konflik, rahasia, beserta intrik yang perlahan terungkap.

Karena cerita yang dibawa tidak sama, latar tempat The White Lotus juga berbeda-beda. Musim pertama dan kedua, masing-masing berlokasi di Four Resort Maui di Wailea, Hawai serta Istana San Domenico di Taormina, Sisilia. Adapun seri ketiga diambil di Thailand dengan empat resor berbeda, yaitu Four Seasons Koh Samui, Anantara Bophut Koh Samui, Anantara Mai Khao Phuket Villas, dan Rosewood Phuket.