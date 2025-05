Ireng Maulana Wafat, Kalimat Duka di Panggung Java Jazz

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi jazz kawakan Margie Segers mengucapkan sepatah dua patah kata mengenang mendiang Ireng Maulana yang wafat Ahad dini hari, 6 Maret 2016. Margie mengucapkan itu ketika bernyanyi di panggung Java Jazz Coffee, Ahad, 6 Maret 2016. Di atas panggung Java Jazz Coffee, sebelum menyanyikan lagu Beegees You Don't Know What is Love ia menyampaikan pesan duka.



"Semua musisi hari ini sedang berduka. Kami akan selalu terkenang akan kakak kita yang sudah berpulang, seorang tokoh jazz, Ireng Maulana," kata Margie, Ahad, 6 Maret 2016.



Di panggung Java Jazz Coffee, Margie Segers bernyanyi diiringi Glenn Dauna, Yance Manusama, dan Yopie Item. Mereka membuat lagu-lagu balada menjadi jazz, seperti lagu Hello milik Lionel Richie.



Ireng Maulana meninggal dunia Minggu dini hari akibat penyakit jantung di Rumah Sakit Harapan Kita, sekitar pukul 00:015 WIB. Rencananya, jenazah musisi yang menggagas Jakarta International Jazz Festival alias Jakjazz, akan dikebumikan di TPU Kampung Kandang, kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, 7 Maret 2016 siang.



Sebelum dikebumikan, pihak keluarga akan melakukan acara Misa Tutup Peti sekitar pukul 10.00 WIB dan setelah itu jenazah akan dibawa ke TPU Kampung Kandang untuk di makamkan.

ANANDA