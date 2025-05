Isu Makin Santer, Ayu Ting Ting Jelaskan tentang Selingkuh

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar bentrok Raffi Ahmad dengan keluarga istrinya, Nagita Slavina, merebak cepat sejak Rabu malam, 14 September 2016. Kabar itu juga menyebutkan bahwa Raffi akhirnya dilarikan dengan mobil Mini Cooper setelah kedapatan berselingkuh dengan biduan dangdut Ayu Ting Ting.



Raffi Ahmad membantah terlibat bentrok di Apartemen The Capital Residence yang terletak di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, tempat dia tinggal sebelum menikah. Raffi juga mengatakan wajahnya tidak lebam, melainkan kurang tidur.



Pengakuan presenter kondang itu tak cocok dengan penjelasan penghuni The Capital yang melihat pertengkaran di area parkiran pada Rabu malam lalu. Kepada Tabloidbintang.com, seorang penghuni The Capital membenarkan terjadi keributan di antara dua orang, perempuan dan laki-laki, ketika itu.

Raffi dan Ayu Ting Ting

Cerita keributan dia diperoleh dari temannya. Bahkan, menurut dia, pertengkaran Raffi dengan keluarga Nagita sudah didengar para penghuni apartemen. "Sepertinya sih (Raffi), kata teman saya begitu, karena gelap juga di parkiran," kata penghuni itu yang menolak disebutkan identitasnya pada Kamis malam, 15 September.

Selanjutnya: tak lama setelah...



Tak lama setelah keributan pecah, masih menurut penghuni tersebut, mobil Mini Cooper yang diduga milik Ayu Ting Ting keluar dari apartemen. Raffi diduga berada di dalam mobil itu.



Dengan cerita-cerita yang sudah beredar luas mengenai perselingkuhan Raffi dan pertengkaran Raffi dengan keluarga istrinya, mata publik tertuju kepada Ayu Ting Ting. Awak media pun mengejar penjelasan dia. Lalu, bagaimana penjelasan Ayu Ting Ting?

Setelah dua hari berlalu, akhirnya awak media bisa menemui Ayu Ting Ting pada Jumat siang, 16 September, di mal Margo City di Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Ayu Ting Ting menjawab pertanyaan media yang mendatanginya, tanpa menggelar konferensi pers. "Ngapain (jumpa pers)? Emang ada apaan?" ucapnya.



Dia kembali menyatakan bahwa hubungannya dengan Raffi Ahmad sebatas pekerjaan. Ayu Ting Ting menegaskan, dia juga tidak ada masalah apa pun dengan Nagita Slavina, istri Raffi. "Saya baik-baik aja, enggak ada apa-apa."



Ayu Ting Ting bahkan menyebut kabar yang santer belakangan ini tak lebih dari gosip. “Enggak ada orang lain emang (yang digosipin)? Raffi sama gue yang digosipin terus sama kalian. Bingung," ujar Ayu Ting Ting dengan mimik jengkel.

Selanjutnya: reaksi Raffi



Raffi Ahmad hanya menjawab dengan santai. "Enggak ngerti itu berita ada-ada aja. Aku sama Gigi juga baik-baik aja," tutur Raffi di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis malam, 15 September 2016.

Raffi dan isterinya

Raffi juga mengatakan dia tak ambil pusing menanggapi isu-isu yang tak sedap tentangnya. Bagi dia yang terpenting adalah pekerjaan yang dilakoninya berjalan lancar. "Gosiplah itu, dari dulu enggak mau pusing-pusing yang penting kerjaan dan keluarga lancar mah pokoknya," ucap Raffi Ahmad.



Soal wajahnya yang terlihat bengkak, menurut Raffi, hal itu karena kelelahan dan kurang tidur. Dari malam sampai dinihari, Raffi mengaku harus menjalani syuting. "Mana muka bengep? Gue syuting Super Deal sampai jam 02.00 pagi, jam 06.00 pagi di Dahsyat. Setiap hari kayak gitu," tutur Raffi Ahmad.

Raffi Ahmad justu mengatakan hubungannya dengan Nagita Slavina semakin mesra dan sang istri kerap mendampinginya saat bekerja. "Semalam aku ditemani syuting sampai jam 02.00. Kemarin juga ditemani kok (sama Gigi)," aku Raffi Ahmad.

TABLOIDBINTANG.COM

