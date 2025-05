Isyana Sarasvati Risih Dibandingkan dengan Raisa

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Muda Isyana Sarasvati kini tengah jadi buah bibir pencinta musik Indonesia. Kepiawaiannya memainkan piano dan menulis lagu berhasil menarik banyak perhatian publik.



Dara yang mulai eksis di dunia tarik suara lewat single Keep Being You (2014) ini bahkan sering dibandingkan dengan penyanyi Raisa. Isyana dinilai memiliki tiga kesamaan dengan Raisa, yaitu sama-sama bersuara merdu, pandai menulis lagu, dan tentu saja, dianugerahi kecantikan yang bikin kaum Adam meleleh.



Awalnya, Isyana mengaku tidak keberatan dibandingkan dengan figur yang secara pribadi dikaguminya itu. Menurut gadis kelahiran Bandung, 2 Mei 1993, ini disandingkan dengan Raisa adalah sebuah kebanggan.



"Awalnya nggak apa-apa dibandingkan dengan Raisa. Siapa sih yang nggak mau dibandingkan dengan Raisa?" ujar pelantun Tetap Dalam Jiwa itu saat dihubungi Tempo lewat telepon, Rabu, 22 Juli 2015.



Namun semakin lama, perbandingan kedua dara tersebut menjurus ke arah negatif. Tidak sedikit penggemar yang ngotot merasa idolanya lebih baik dan akhirnya mereka saling ejek di media sosial.



Hal ini lantas membuat Isyana risih. Isyana mengaku menjalin hubungan baik dengan pelantun lagu Terjebak Nostalgia itu.



"Lama-lama aku nggak nyaman aja. Itu membuat kami (Isyana dan Raisa) seolah-olah berkompetisi. Padahal aku sama Raisa baik-baik saja. Kami sih ketawa-ketawa aja melihat kami dibanding-bandingkan," tutur gadis jebolan Nanyang Academy of Fine Arts, Singapura, dan Royal College of Music, Inggris, itu.



Isyana tidak mau ambil pusing dengan kegaduhan di media sosial. Ia dan Raisa punya tujuan yang sama, yaitu memajukan musik Indonesia. "Memang apa sih yang bikin aku sama dengan Raisa? Kalau dari segi musik, kami beda banget. Kalau soal kecantikan, jelas Raisa yang lebih cantik. Aku sih nggak ada apa-apanya," ujar Isyana sambil tertawa.



Setelah melepas dua single, kini Isyana sedang menggarap album perdananya. Album tersebut mengangkat konsep exploration of pop dan berisi sepuluh lagu yang menceritakan pengalaman hidup Isyana. Album itu ditargetkan rilis tahun ini.



LUHUR TRI PAMBUDI