Isyana Sarasvati: Saya Tak Diet dan Bisa Makan Apa Saja

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi pendatang baru Isyana Sarasvati mengaku tak membatasi makanan untuk menjaga kebugaran tubuhnya. "Saya senang makan, terutama makanan yang sehat. Saya memang tidak ingin membiasakan mengkonsumsi obat-obatan untuk menjaga kesehatan, cukup dengan makanan saja," ujarnya.



Setiap kali makan, ia terbiasa makan makanan berat, seperti nasi. Ia sama sekali tidak menjalani satu pun program diet. "Setiap kali pulang ke Indonesia, kumpul sama keluarga dan selalu makan-makan," kata wanita yang bersekolah di Singapura dan Inggris ini.



Isyana juga mengaku tidak memilih-milih jenis makanan yang akan disantapnya. "Semuanya dimakan, terkadang bisa juga untuk inspirasi menciptakan lagu."



Isyana terkenal sebagai penyanyi multitalenta. Selain piano, dia bisa memainkan sejumlah alat musik, seperti elekton, biola, seruling, dan saksofon. Ia dikenal melalui single perdananya bertajuk Keep Being You pada 2014 dan lagu terbarunya yang berjudul Tetap Dalam Jiwa pada 2015.



Ketika masih kecil, ia bisa menjalani latihan hingga delapan jam selama sehari. Itu semua tanpa paksaan. "Memang cita-cita saya sejak kecil ingin menjadi maestro. Dari sekolah dasar ingin menjadi maestro musik," katanya. Ia mengaku tak mengalami titik jenuh karena passion-nya memang di musik sejak dulu. Bahkan ketika melanjutkan ke pendidikan tinggi, ia memilih bidang musik.



Lagu-lagu yang dibawakannya pun merupakan lagu ciptaan sendiri. Ia biasa menciptakan lagu dengan alat musik keyboard. "Paling enak itu menciptakan lagu dengan keyboard karena touch-nya enak, mikrofon langsung ke keyboard dan kita bisa menciptakan lagu," tuturnya.



