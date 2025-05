Isyana Sarasvati Siap Luncurkan Album Perdananya

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah lama bergelut di dunia musik klasik dan opera, penyanyi muda Isyana Sarasvati kini benar-benar bertekad melebarkan sayap di industri musik mainstream Tanah Air. Lewat kelenturan jemarinya di atas tuts piano dan kecakapan meramu kata menjadi lirik, Isyana Sarasvati akan segera melepas album perdananya.



Sebelumnya, dara kelahiran Bandung, 2 Mei 1993, ini telah merilis single Keep Being You (2014) dan Tetap Dalam Jiwa (2015). Tidak puas dengan hanya dua single, album perdana Isyana ditargetkan akan rilis tahun ini.



"Materi sudah jadi sejak Juni, tapi belum dirilis karena aku lagi di luar negeri dan masih nerusin kuliah semester terakhir," ujar sarjana Royal College of Music, London, Inggris, ini saat wawancara dengan Tempo lewat telepon, pada Rabu, 22 Juli 2015.



Adapun, konsep yang diusung Isyana Sarasvati untuk album ini mengangkat genre musik pop. Sepuluh lagu, termasuk dua single sebelumnya, akan mengisi album perdana ini. Namun karena kecintaannya terhadap musik, Isyana akan mengeksplorasi berbagai genre yang disukainya, salah satunya melalui perpaduan pop dengan musik orkestra.



"Genrenya exploration of pop. Aku pengin ruhnya tetap pop. Tapi karena aku nggak suka mengkotak-kotakkan genre, aku akan masukin genre apa aja," tutur Isyana Sarasvati yang sudah menulis lagu dan komposisi musik sejak usia 7 tahun ini.



Meskipun materi sudah selesai, Isyana belum bisa memastikan kapan tepatnya album ini akan dirilis. Isyana hanya berharap album ini dapat dinikmati pendengar musik Indonesia sebelum tahun 2015 berakhir. Selain itu, Isyana juga masih bingung menentukan judul albumnya.



"Kalau belum mateng, aku nggak bisa pikirin namanya. Ada sih beberapa nama, tapi belum ada yang sreg, masih nunggu yang pas aja dengan tema albumnya," ungkap dara yang pernah mengejar gelar diploma di Nanyang Academy of Fine Arts, Singapura, ini.



Seluruh lagu di albumnya nanti adalah buah karya Isyana sendiri. Sebanyak 70 persen lagu ditulis dalam bahasa Indonesia, sisanya dalam bahasa Inggris. Adapun, tema dalam lagu-lagu Isyana masih bercerita tentang cinta, perjalanan hidup, serta hal-hal kecil yang ada di sekitarnya.



LUHUR TRI PAMBUDI