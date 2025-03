Jackson Wang Melokal di Jakarta: Siaran Radio, Bikin Bakwan, hingga Mencicipi Roti Buaya

Kesibukan Jackson di Jakarta juga tampak dari unggahannya di media sosial. “Tempat pertama 2025 #Indonesia? Siapa yang ada di Jakarta #MAGICMAN2,” tulisnya di X pada 2 Maret. Ia bahkan aktif berinteraksi dengan penggemar, bertanya soal tempat populer di Jakarta. “Di mana Blok M dan Benhil? #jakarta,” tulisnya sehari kemudian. Tak hanya itu, ia juga mengungkap ketertarikannya pada olahraga anggar. “Ada yang tahu tim anggar Indonesia? Aku mau main anggar,” tulisnya pada 4 Maret.

Jackson Wang Dua Pekan Menjelajahi Jakarta

Dalam siaran langsung TikTok The Rockin Life pada 4 Maret, Jackson Wang mengungkap bahwa akan tinggal di Jakarta selama 2 pekan, ia lalu mengungkapkan alasannya. Kunjungan sebelumnya saat konser Head in the Clouds 2022 menurutnya belum memberkan kesempatan untuk benar-benar memahami budaya Indonesia.