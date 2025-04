TEMPO.CO, Jakarta - Kebahagiaan tengah menyelimuti Laudya Cynthia Bella setelah resmi menjadi istri dari Engku Emran, pria asal Malaysia. Pernikahan mereka pun telah digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Jumat, 8 September 2017.



Sejak dinyatakan resmi menikah, Bella pun terlihat tak mampu membendung rasa bahagianya. Perasaan itu dicurahkan Bella melalui berbagai unggahan di akun Instagram-nya.



Bintang film Surga yang Tak Dirindukan ini terlihat rutin mengunggah foto sang suami dan putrinya. Beberapa foto yang dia unggah menampilkan pemandangan yang indah di Sumatera Barat, yang dipilih menjadi tempat melangsungkan foto pre-wedding.



Dalam sebuah unggahan, Minggu, 10 September 2017, Bella membagikan foto berlatar air terjun. Di foto itu, Bella dan Engku saling menatap dan terlihat mesra. Bella juga menuliskan keterangan yang sangat romantis.



“I can't describe my feelings right now. I just wanna say how blessed I am, I have found my jodoh InshAllah until jannah... and thank you Allah SWT,You send him lewat my sheillalaaaa,” kata Bella.



Namun foto romantis yang diunggah Bella itu malah membuat netizen salah fokus. Pasalnya, banyak netizen yang mengatakan penampilan Engku Emran, yang saat itu memakai topi fedora, sangat mirip dengan Chester Bennington.



“Kok mirip chester bennington ya,” kata netizen di kolom komentar. “dari samping mirip chester,” ujar netizen lain.



“@imkumbre mirip sama @chesterbe deh dari samping gini,” ucap netizen. “Suaminya mba @laudyacynthiabella, mirip kaya chester benington,” kata netizen lain di kolom komentar akun Laudya Cynthia Bella.



