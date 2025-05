TEMPO.CO, Jakarta - Meski sempat dinilai kurang sukses di tangan Indosiar, pihak RCTI optimistis The Voice Indonesia akan meraih kesuksesan besar, seperti X Factor Indonesia dan Indonesian Idol.



Yang sangat menarik, juri-juri The Voice Indonesia adalah mereka yang memiliki jam terbang tinggi di dunia musik, yaitu Agnes Monica, Kaka "Slank", Ari Lasso, dan Judika.



Bisa duduk di kursi dewan juri The Voice Indonesia, Judika mengaku senang sekali. "Senang, bangga, karena bisa nge-couch bareng idola-idola aku, kayak Agnes, Ari Lasso, Kaka ‘Slank’," katanya saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu, 17 Februari 2016.



Suami Duma Riris itu menuturkan mereka sangat berjasa dalam perjalanan kariernya di jagat hiburan. "Mereka semua orang-orang yang ada dalam perjalanan karier aku. Sewaktu lomba, aku bawakan lagu-lagu Ari Lasso, Slank, Agnes juga salah satu simbol penyanyi spektakuler. Bangga ada di sini," tuturnya.



Judika mengapresiasi konsep acara pencarian bakat semacam The Voice Indonesia, yang hanya berpatokan pada kualitas suara. "Itu menolong kami sebagai couch, enggak terintimidasi oleh perform atau look, tapi suara itu yang kami nilai," katanya.



