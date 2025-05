TEMPO.CO , Jakarta:Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Rinni Wulandari, mengaku sangat bersemangat saat dirinya dikabarkan masuk 3 nominasi sekaligus di ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2015.



"Aku excited banget, enggak nyangka bisa masuk nominasi," ungkap penyanyi berusia 25 tahun ini di Econvention Ancol, Selasa 22 September 2015. Rinni mengatakan, baginya hal ini merupakan hadiah atas jerih payahnya selama berkarir di dunia musik.



Meski bersemangat, mantan kekasih Anji ini mengaku tidak menargetkan untuk menang. "Menang ataupun enggak, aku udah seneng banget udah masuk nominasi. Yang penting aku nampilin karya yang terbaik aja," tutur Rinni.



Meskipun demikian, penyanyi bertubuh mungil ini melakukan persiapan khusus diantaranya mempersiapkan gaun dan make up terbaik.



"Aku pakai gaun Versace, kalau dandanan aku memang lagi suka pakai lipstik dark," ungkap Rinni.



Berkat karya-karyanya di dunia musik, Rinni berhasil masuk ke tiga nominasi diantaranya Kategori Karya Produksi Rap/Hip Hop lagu Independent Girl, Kategori Album Soul/Rhythm Blues album Independent, dan Kategori Penampil Solo Pria/ Wanita Soul/Rhythm And Blues dalam lagu Oh Baby.



DINI TEJA