Jadi Pembuka Konser Bon Jovi, Judika Telanjur Beli Tiket

TEMPO.CO, Jakarta - Tak ingin kehilangan momen saat band idolanya datang, penyanyi Judika Sihotang rupanya langsung berburu tiket konser Jon Bon Jovi sejak jauh-jauh hari. Ternyata, setelah membeli tiket itu, dia malah mendapat tawaran menjadi penyanyi pembuka dalam konser tersebut.



"Belinya tiket festival, bukan VIP, yang terlalu nyaman. Yang penting bisa nonton di depanlah," ujar pelantun tembang Sampai Kau Jadi Milikku ini. (Lihat Video : 32 Tahun Bon Jovi Berkarya)



Ia mengatakan membeli tiket festival itu supaya bisa lebih merasakan atmosfer suasana konser. Dia juga berencana mengajak sang istri, Duma Riris, menonton konser tersebut. "Sebenarnya mau mengajak istri senang-senang juga, dengar konser musik yang lebih cadas, lompat-lompat bareng, tapi enggak jadi."



Baca: Ini Daftar Lagu yang Akan Dinyanyikan Bon Jovi Malam Ini



Judika menyebutkan sebenarnya ia jarang memiliki kesempatan nonton konser bersama istrinya. Konser terakhir yang ia nikmati bersama Duma adalah konser Michael Bolton.



Judika menyebutkan, meski mendapat akses penuh untuk acara itu, ia belum tahu apakah pihak promotor akan memberinya kesempatan khusus untuk bertemu dengan Bon Jovi. Dari kesempatan ini, dia juga ingin belajar dengan band luar negeri supaya tetap awet dan solid.



"Saya menikmati saja, sekaligus belajar bagaimana band luar negeri yang sudah terkenal seperti ini bisa bertahan selama bertahun-tahun,” ujarnya.



Bagi penyanyi bersuara tenor ini, Bon Jovi merupakan salah satu band favoritnya. Ia mengidolakan band ini sejak SMA. "Bahkan sewaktu kecil, saya sudah menyanyi lagu-lagu mereka, seperti Always, It's My Love, You Give Love A Bad Name, dan lainnya. Padahal waktu itu belum tahu arti lagunya," ujar Judika.



INEZ CHRISTYASTUTI HAPSARI