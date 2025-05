TEMPO.CO, Los Angeles - Colin Farrell bergabung dalam film spin-off Harry Potter sebagai pemeran pendukung di Fantastic Beasts and Where to Find Them.



Aktor Irlandia itu akan berperan sebagai penyihir misterius yang bertemu dengan Newt Scamander (Eddie Redmayne) di kota New York.



Seperti dikutip dari Hollywood Reporter, Fantastic Beasts bercerita tentang penulis Newt yang bertemu dengan beragam makhluk aneh dan ajaib dalam perjalanan.



Veteran di balik film Harry Potter, David Yates, kembali berada di belakang kamera bersama Ezra Miller, Katherine Waterston, dan Alison Sudol.



Sebuah pencarian bakat di seluruh dunia dilakukan untuk mencari aktris muda yang akan memainkan peran gadis kecil penuh kekuatan. "Fantastic Beasts and Where to Find Them" akan tayang pada 18 November 2016.



ANTARA