Jadi Perempuan Tercantik 2017, Siapa Liza Soberano?

Selain membintangi serial televisi, Liza memulai debutnya di film layar lebar dengan memerankan karakter Angel Gomez di film Must Be… Love pada 2013. Di tahun yang sama, ia menjadi pemeran pembantu dalam film She’s The One.



Pada 2015, wajah cantik Liza kembali muncul sebagai pemeran utama dalam film Just The Way You Are dan Everyday I Love You. Terakhir, Liza membintangi film My Ex dan Whys. Berkat karakternya dalam film tersebut, dia berhasil membawa pulang piala penghargaan sebagai Most Influential Film Actress dan Push Female Movie Performance of the Year.