TEMPO.CO, Jakarta - Reza 'The Groove' terlibat dalam pembuatan album The Harmony of Ismail Marzuki. Tak hanya ikut menyanyikan beberapa lagu, lead vocal The Groove ini juga ternyata memproduseri album ini.



"Sebenarnya saya hanya perwakilan aja, sih, karena musisi yang terlibat di album ini banyak, " katanya di Hard Rock Cafe, Selasa, 25 Agustus 2015. "Kalau yang buat album ini, banyak," lanjutnya.



Sebagai produser, Reza mengaku sedikit tertantang karena album ini melibatkan banyak musisi.



"Prosesnya agak memusingkan, banyak musisi yang dengan jenis musik yang berbeda, " katanya. tak hanya itu, ia juga mengaku kesulitan mengatur jadwal musisi.



"Ini lebih complicated daripada bikin album sendiri, tapi untungnya masih bisa diakalin," lanjutnya.



Album yang dipersembahkan untuk mengenang mendiang Ismail Marzuki ini memang melibatkan berbagai musisi dengan latar belakang musik yang bervariasi mulai dari pop, hip hop, jazz, hingga dangdut koplo.



Sementara itu, ia melanjutkan, artis yang terlibat dalam album ini tidak dipilih berdasarkan jenis musik apa yang mereka nyanyi kan tetapi berdasarkan waktu luang dan rasa kepedulian musisi akan terciptanya album ini. Tak hanya itu, ia menyebutkan bahwa musisi yang terlibat dalam album ini bekerja suka rela tanpa dibayar.



DINI TEJA