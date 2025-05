Jadi Relawan, Raline Shah Mengecat Tembok Empat Rumah

TEMPO.CO, Jakarta - Hidup dikelilingi kemewahan tak membuat Raline Shah terlenan. Di antara kesibukannya sebagai model dan pemain film, Raline juga aktif sebagai relawan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.



Aktivitasnya itu dia pamerkan lewat video yang dia unggah di Instagram. Di video dengan keterangan bertulisan "Habitat for humanity. Building homes building lives #volunteerPG" itu, Raline sedang sedang mengecat tembok rumah.



"Saya sudah mengecat empat rumah hari ini, kerjaan saya cuma mengecat tembok. Tapi saya mencoba melakukan semampunya," kata Raline dalam video tersebut.



Gadis kelahiran Jakarta 30 tahun lalu ini banyak mengumbar senyum. Rambut panjangnya diikat satu, mengenakan kaus biru dipadu dengan celana jeans.



Pada foto yang lain, Raline terlihat berdiri di depan rumah yang sedang dibangun. Dia berdiri bersama beberapa relawan dan seorang ibu pemilik rumah.



"Happy faces after the paint job! Bersyukur sekali bisa membantu warga setempat di Mauk Banten hari ini. #volunteerPG #HabitatforHumanity," bunyi teks yang menerangkan foto tersebut.



Banyak yang memuji aksi positif yang dilakukan Raline. "Kak Raline emang good banget deh, udah cantik, baik, dermawan lagi," tulis salah satu penggemarnya.



ALIA F