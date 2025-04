Jajang C. Noer Tolak garap Film G30S/PKI

TEMPO.CO , Jakarta- Sebagai sosok yang sempat terlibat di balik layar pembuatan film G30S/PKI, aktris Jajang C. Noer mendukung usulan Presiden Jokowi untuk membuat ulang film sejarah itu agar lebih kekinian.

Meski begitu, Jajang C. Noer menolak andai diminta terlibat dalam penggarapannya. Menurut istri sutradara Arifin C. Noer itu, tidak mudah membuat film sejarah yang rentan menuai kontroversi. "Nggak (mau terlibat), karena nggak gampang. Saya nggak mau lagi. Saya tahu itu akan kontroversi lagi," tegas Jajang C. Noer, di Kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Selasa, 26 September 2017.