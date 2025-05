TEMPO.CO, Jakarta - Artis Janet Jackson kembali menyapa penggemarnya di media sosial Twitter. Ia mengunggah status di Twitter setelah vakum sejak Agustus lalu.



"Hai guys, meski baru sebentar, saya mendengarkan kalian," tulis Janet Jackson di akun twitternya, @JanetJackson.



Janet mengungkapkan terima kasih atas doa dan cinta dari penggemarnya. Ia pun mengucapkan Alhamdulillah. "I feel your love and prayers, Thank You.. I'm doing well, Al Hamdu lillah," cuit Janet.



Kicauan Janet langsung mendapat respons dari penggemar dan kawan-kawannya. Mereka berdoa agar Janet Jackson dan bayi yang sedang dikandungnya selalu sehat.



Adik raja pop Michael Jackson ini menikah dengan miliarder asal Qatar, Wissam Al Mana. Wissam dan Janet sudah berkencan lebih dari dua tahun. Pada Oktober 2010, keduanya diisukan bertunangan. Namun, saat dikonfirmasi, Janet sempat membantah telah tukar cincin dengan pria yang dicatat Forbes memiliki kekayaan US$ 150 juta itu.



Bagi Janet, ini adalah pernikahan ketiganya. Ia pernah menikah pada 1984 dengan penyanyi R&B, James De Barge. Pernikahan yang berlangsung saat Janet berusia 18 tahun itu hanya bertahan delapan bulan. Pada 1991, Janet menikah dengan penyanyi Rene Elizondo. Keduanya bercerai pada 2000.



Adapun Wissam adalah pebisnis muda asal Qatar. Keluarganya mendirikan grup Al Mana yang bergerak di bidang otomotif, komputer, konstruksi, dan fashion. Wissam kebagian mengurus perusahaan Al Mana Luxury yang menjual produk ternama seperti Chloe, Christian Dior, A/X Armani Exchange, Stella McCartney Limited, dan Balenciaga.



Kini, Janet sedang mengandung anak buah cinta mereka. Ia dikabarkan memeluk agama Islam dan berhijab. Dalam beberapa foto yang tersebar di sejumlah media, Janet Jackson menutup rapat auratnya.



DEWI