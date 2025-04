Jarang Terlihat Berkolaborasi, Yuni Shara Jenguk Jupe

TEMPO.CO, Jakarta - Yuni Shara menjenguk Julia Perez yang sedang terbaring sakit di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rabu 15 Februari 2017. Kedatangan Yuni mengagetkan Jupe mengingat mereka nyaris tak pernah berkolaborasi dalam satu tim.



Foto Yuni sedang mencium Jupe diunggah artis yang sedang berjuang melawan kanker serviks stadium 4 itu. "I promise I will fight till never...surrender," tulis Jupe dalam keterangan foto.



Di bagian komentar ada dari Ruben Onsu yang membuat heboh netizen.



"Terlihat siapa yg punya waktu untuk lo sekarang kan, orang yang tak kita fikirkan malh peduli degan kita. Jadi yang lo inget pe, siapa yg datang disaat lo susah ya itu temen lo yg sebenarnya, lo gak perlu sumbangan tp lo perlu support, so jgn sedih masih bnyk yang sayang lo, tp semangat ya pe. . gw and sarwendah sayang lo, lo orang baik, gak usah mikirin mereka2 yg ngaku temen tp sok sibuk, di dunia kita gk sendiri tp butuh bantuan org dgn cara apapun suatu saat nanti, semangat sayangku.."tulis Ruben.



Ternyata komentar Ruben itu memancing komentar Netizen. Beberapa komentar itu mengaitkannya dengan sosok seorang pedangdut teman Jupe, namun tidak pernah terlihat menjenguk dirinya.



ALIA

