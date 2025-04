Jean-Claude Van Damme Dituduh Terlibat dalam Kasus Perdagangan Seks di Rumania

Nama Van Damme mencuat setelah salah satu korban melapor ke pihak berwenang. Adrian Cuculis, pengacara korban, menyatakan bahwa para perempuan tersebut berada dalam kondisi rentan. "Semua perempuan yang dimaksud berada dalam keadaan rentan, dengan dugaan bahwa mereka dieksploitasi sesuai dengan Pasal 182 Kitab Undang-Undang Pidana," kata Cuculis, dilansir dari US Weekly .

Kasus ini merupakan bagian dari penyelidikan yang lebih luas yang telah dimulai oleh kejaksaan Rumania sejak 2020 untuk menelusuri jaringan perdagangan manusia dan eksploitasi anak di bawah umur.

Karier Van Damme di Layar Lebar

Jean-Claude Van Damme dikenal sebagai bintang film laga sejak debutnya dalam Bloodsport (1988). Ia kemudian membintangi berbagai film aksi seperti Kickboxer (1989), Double Impact (1991) hingga The Expendables 2 (2012). Belakangan, ia lebih aktif sebagai pengisi suara, termasuk dalam film animasi Minions: Rise of Gru (2022) dan The Gardener (2025). Hingga kini, pihak Van Damme belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan ini.