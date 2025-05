Jennifer Lawrence Berencana Sutradarai Film

TEMPO.CO, HOLLYWOOD — Pemeran utama The Hunger Games, Jennifer Lawrence, tengah bersiap untuk berada di belakang kamera. Pemenang Oscar tahun 2012 ini ingin menyutradarai film dan telah meneken kontrak sebuah proyek film.



“Saya ingin menyutradarai film, sama seperti saya ingin berakting,” kata Lawrence seperti dikutip The Guardian, Kamis, 25 November 2015.



Proyek potensialnya itu disebut sebagai Project Delirium, adaptasi artikel tentang, “alat perang mental tahun 1960an seperti eksperimen asam yang kemudian menjadi berbahaya,” katanya.



Lawrence menambahkan, “Saya ingin menjadi sutradara sejak usia 16 tahun dan saya berpikir saya seharusnya mulai membuat langkah-langkah untuk menuju ke sana,” kata Lawrence. “Tapi bila saya melakukannya lebih awal, saya tidak mungkin siap. Sekarang saya rasa saya sudah siap.”



Lawrence sebelumnya pernah mengungkapkan cita-citanya ini di panggung belakang Golden Globe pada 2014 lalu. Saat itu dia mengatakan, “Keinginan saya untuk menyutradarai terjadi saat yang sama saya berakting untuk film pertama saya. Saya ingin sekali menyutradarai tetapi saya tak ingin melakukan kesalahan.”



Aktris 25 tahun ini kini tengah menulis naskah dengan Amy Schumer. Naskah itu menyebut keduanya akan berperan sebagai kakak-adik.



The Guardian | Entertainment Weekly | Amandra