Jennifer Lawrence Ultah Bulan Depan, Apa Kado Impiannya?

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lawrence akan berulang tahun 15 Agustus mendatang. Aktris kelahiran Louseville, Kentucky, Amerika Serikat ini mengidamkan benda yang paling ia inginkan untuk ulang tahunnya.



"Aku sangat suka sabun dari hotel The Greenwich," ungkap aktris yang akrab disapa J-Law ini. Ia melanjutkan bahwa ia menginginkan banket berisi sabun berwarna biru dan ungu dari Hotel Greenwich. "That's what I want."



Josh Hutcherson, lawan mainnya di fim Hunger Games, mengatakan bahwa ia lupa membelikannya hadiah untuk ulang tahunnya tahun lalu. Namun tahun ini ia mengaku telah berencana memberikannya sesuatu yang spesial.



"Aku akan menyiapkan kado untuknya," katanya saat diwawancarai oleh E! di Comic Con beberapa hari yang lalu. Sambil bercanda ia melanjutkan, "oh, apa yang harus kubeli untuk Jen? Pelukan, cinta, dan kasih sayang?"



Sementara itu, Liam Hemsworth, pemeran Gale Hawthorne dalam Hunger Games seperti tidak pernah memikirkannya. Sambil bercanda, aktor berusia 25 tahun ini mengatakan bahwa dirinya mungkin akan mencuri sesuatu dan memberikan hasil curiannya kepada Jennifer sebagai kado ulang tahunnya.



Namun, jika rencana ini gagal, mantan kekasih Miley Cyrus ini mengatakan bahwa dirinya mungkin akan hadiah dalam tong besar. "Hanya tong besar yang berisi banyak hadiah dan cinta karena keduanya layak untuk dia," ungkap Liam.



DINI TEJA | FEMALE FIRST