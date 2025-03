Jennifer Lopez Beli Rumah Baru Setelah Pisah dengan Ben Affleck

Sementara itu, pada 24 Juli 2024, Affleck membeli rumahnya sendiri senilai 20,5 juta dolar AS di Los Angeles. Saat itu seorang sumber mengatakan kepada People bahwa properti baru Affleck memiliki lima kamar tidur. Affleck menyelesaikan transaksi jual beli rumah itu pada hari yang sama ketika Lopez menyelesaikan penjualan kondominiumnya di New York City dengan harga 23 juta dolar AS. Harinya kebetulan bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-55. Dupleks Manhattan dengan empat kamar tidur dan 7,5 kamar mandi itu dipasarkan selama tujuh tahun sebelum akhirnya terjual. Kepindahan Lopez dan Affleck ke rumah baru menandai dimulainya kehidupan baru bagi pasangan tersebut.

Affleck dan Lopez pertama kali menghadiri Met Gala bersama untuk pertama kalinya pada 2021. Mereka juga menghadiri pemutaran perdana film Affleck, The Last Duel di New York City. Mereka bertunangan pada April 2022, Lopez mengkonfirmasi hal ini melalui sebuah video yang diunggah di situs On The JLo miliknya. Ia memperlihatkan sekilas cincin pertunangannya yang indah dengan batu hijau. Lopez dan Affleck mengikat janji suci pernikahan dalam sebuah upacara di A Little White Wedding Chapel di Las Vegas 16 Juli 2022. Setelah menikah, mereka berlibur di ibu kota Prancis bersama anak kembarnya.