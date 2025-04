Jessica Iskandar Bantah Menyindir Ayu Ting Ting lewat Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Postingan Jessica Iskandar di akun Instagram pribadinya belum lama ini menuai banyak komentar dari netizen. Foto yang diunggahnya disertai caption, yang menurut netizen, menyindir Ayu Ting-Ting. Caption yang ditulisnya: "They laugh at me because I'm telling the truth, I laugh at them because they're all not there," tulis Jedar.

Saat ditanya mengenai caption yang dianggap menyindir itu, ibu dari El Barack Alexander ini pun menyangkalnya. "Enggak ada aku mah, buat diri sendiri, seru-seruan," ungkap Jedar (panggilan akrab Jessica Iskandar) saat ditemui di acara peluncuran jam JustCavalli, kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Selasa, 9/5.

Wanita berusia 29 tahun ini mengungkapkan alasannya menulis caption tersebut. "Namanya manusia, kalau ada pengalaman pengennnya dibagi, mudah-mudahan tidak terjadi di kemudian hari. Biasanya kalau nulis buat diri sendiri karena seneng sama kata-katanya," kata ibu satu anak itu.



Ditanya mengenai hubungannya dengan Ayu yang dikabarkan kurang harmonis, Jedar enggan menanggapi. "Hah? Masa sih? Jangan ngomongin itu lagilah, aku malu udah emak emak," jawabnya.

Jedar lalu menuturkan bahwa hubungannya dengan Ayu saat ini baik-baik saja. "Baik-baik aja. Aku sih baik-baik aja," tutur artis kelahiran 29 Januari ini.

