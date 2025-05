JK Rowling Umumkan Trilogi Fantastic Beast

TEMPO.CO, London -Novelis JK Rowling akan membuat trilogi film dari bukunya yang berjudul Fantastic Beasts and Where To Find Them.



Dia mengungkapkan informasi itu lewat akunnya di Twitter saat menanggapi rumor bahwa drama panggung Harry Potter, Harry Potter and the Cursed Child, juga akan dijadikan film.



Dia mengatakan drama panggung itu akan tetap berada di luar layar dan bahwa para penggemar berharap banyak dari serial Fantastic Beasts.



Fantastic Beasts And Where To Find Them berlatar di New York City, 70 tahun sebelum kejadian-kejadian dalam Harry Potter, dan mengikuti Newt Scamander. Scamander adalah penulis Fantastic Beasts And Where To Find Them, yang puluhan tahun kemudian menjadi salah satu buku sekolah wajib Harry di Hogwarts.



Peraih Oscar Eddie Redmayne akan memerankan karakter Newst Scamander.



Warner Bros sebelumnya mengklaim bahwa film itu akan menjadi bagian pertama dari trilogi yang akan dikeluarkan tahun 2016, 2018 and 2020. Seperti dilansir laman NME, Fantastic Beasts and Where To Find Them, yang menandai debut Rowling di penulisan naskah film, dijadwalkan tayang pada 18 November 2016.

ANTARA