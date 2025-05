TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Joe Taslim dikabarkan ikut bermain dalam film Star Trek Beyond. Ini merupakan penampilan lain Taslim di Hollywood setelah dia berperan sebagai penjahat dalam Fast and Furious 6.



"Peran Joe masih dirahasiakan, tapi sumber kami mengatakan perannya berlawanan dengan aktor Idris Elba, yang berperan sebagai penjahat," tulis situs The Hollywood Reporter dalam laporannya, Jumat, 24 Juli 2015.



Film Star Trek Beyond bakal disutradarai Justin Lin. Joe Taslim dan Lin pernah bekerja sama dalam film Fast and Furious 6. Dalam film Star Trek, aktor berusia 34 tahun ini bakal beradu akting dengan Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg, Anton Yelchin, Karl Urban, dan John Cho.



Pengambilan gambar film itu masih berlangsung di Vancouver, Kanada. Rencananya film ini dirilis bertepatan dengan hari perayaan 50 tahun serial Star Trek pada 8 Juli 2016.





THE HOLLYWOOD REPORTER | SUBKHAN