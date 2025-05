Joey Alexander Bawakan Banyak Nomor dari My Favorite Things di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Pianis muda Joey Alexander akan tampil di JIExpo Kemayoran, Minggu, 22 Mei 2016. Joey akan tampil bersama jazz drummer legendaris, Jeff "Tain" Watts, dan contrabassist Dan Chmielinski.



Joey mengatakan akan membawakan banyak nomor dari album pertamanya, My Favorite Things, dengan beberapa komposisi dan aransemen. Album ini membawa Joey menjadi nomine di penghargaan bergengsi, Grammy Awards 2016.



"Akan lebih banyak original album," kata Joey saat jumpa pers di Soehanna Hall, gedung Energy SCBD, Jakarta, Kamis, 19 Mei 2016. Ia juga akan memberikan sejumlah improvisasi musik jazz dalam konser yang berlangsung sekitar 2 jam.



Album My Favorite Things dilatarbelakangi berbagai pengalaman saat Joey menginjakkan kaki pertama kali di New York dan bermain jazz di Lincoln Center.



Joey adalah nomine termuda di Grammy Awards ke-58. Saat tampil, ia memukau semua penonton dan disambut standing ovation oleh sejumlah artis.



MARTHA WARTA SILABAN