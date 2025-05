TEMPO.CO, Jakarta - Musikus jazz, Joey Alexander, ingin berkolaborasi dengan Tompi dan Barry Likumahuwa. "Saya suka sama Tompi. Iya.... Ya, tentu saja dengan Barry Likumahuwa," kata Joey dalam konferensi pers di Soehanna Hall, Gedung Energy, Kamis, 19 Mei 2016.



Joey mengatakan suatu saat akan berkolaborasi bersama dua musikus tersebut. "In the future," kata pianis muda ini dalam bahasa Inggris.



Joey yang kini sudah tinggal di New York, Amerika Serikat, akan tampil dalam konser di JIExpo Kemayoran pada Minggu, 22 Mei 2016. Ia akan bermain bersama jazz drummer legendaris, Jeff "Tain" Watts dan Dan Chmielinski pada contrabass.



Ini adalah pertunjukan pertama Joey di Jakarta seusai ia menjadi nomine termuda di ajang penghargaan bergengsi Grammy Awards ke-58 tahun ini. Joey akan membawakan beberapa nomor dari album nominasinya di Grammy "My Favorite Things".



"Kebanyakan dari original album," kata Joey. Ia juga tidak menutup kemungkinan akan improvisasi.



Ia juga tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun mendatang akan membawakan lagu-lagu dengan cita rasa Indonesia, seperti khas Bali—tempat tinggalnya sebelum ia ke New York. "Mungkin di masa depan saya akan tampilkan," kata Joey.



MARTHA WARTA SILABAN