TEMPO.CO, Jakarta - Artis Nafa Urbach bangga atas prestasi yang ditorehkan pianis muda Indonesia, Joey Alexander. Kebanggaan itu bukan semata-mata karena bocah 12 tahun tersebut adalah putra Indonesia. Namun karena dia masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Joey.



"Dengan bangga dan agak sedikit nyombong klo hati aku ga beres, ampuni aku Tuhan, but beneran aku bangga, mempersembahkan keponakanku JOEY ALEXANDER di grammy awards semalem. I love u mbak fara and joey, ill see u next year di new york yaahh," demikian tulis Nafa dalam akun Instagram-nya, @nafaurbach.



Joey adalah putra dari kakak Nafa, Farah Leonora Urbach. Pianis 12 tahun itu mendapat standing ovation setelah tampil pada malam penghargaan Grammy ke-58 di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat.



Nafa kembali mengungkapkan kebanggaannya dengan mem-posting video penampilan Joey. "Standing applause for joey, tengkyu Tuhan... #Grammyaward #ponakanku #banggaindonesia #pujiTuhan," tulis Nafa.



Tidak hanya tantenya yang mengungkapkan kebanggaan terhadap Joey, berbagai pujian pun mengalir seusai penampilan bocah kelahiran Bali, 26 Juni 2003, itu. "Luar biasa, Joey," kata CEO Recording Academy Neil Portnow, yang menjadi pembawa acara malam itu bersama penyanyi Common.



Taylor Swift terlihat langsung berdiri begitu Joey selesai memainkan pianonya, diikuti oleh Selena Gomez dan Chris Stapleton. Twitter resmi @TheGrammys pun menuliskan, "Standing ovation untuk @_JoeyAlexander 12 tahun!"



ANTARA