TEMPO.CO, Mekkah - Pada akhir tahun ini, Ayu Ting Ting bersama keluarganya berangkat umrah bersama. Dia bahkan juga mengajak putri semata wayangnya, Bilqis. Di sela ibadahnya, tak lupa dia memamerkan foto-foto umrahnya di akun Instagram-nya @ayutingting92.



Contohnya, dua hari lalu dia memasang video saat joget-joget di Bukit Uhud. Di foto tersebut menggunakan filter Boomerang sehingga Ayu Ting Ting tertawa riang seperti sedang melakukan adegan komedi. Foto tersebut langsung dikomentari penggemarnya.



















Jabal uhud, @alisantoursandtravel_id family





“Tanah suci mekkah tempat yg sakral untuk Ibadah, jgn di jadi kan tmpt lucu" an, PARAH,” kata muhammadrais614



“Baru kali ini liat orang umroh pake joget2...” ujar bangzafran26 dalam akun Instagram Ayu Ting Ting



Ayu Ting Ting, yang terkenal lewat lagu Alamat Palsu itu, mungkin lupa bahwa Bukit Uhud adalah salah satu tempat bersejarah di zaman Nabi Muhammad SAW. Saat itu pasukan Nabi yang cuma sekitar 1.000 orang harus berhadapan dengan 10 ribu pasukan Quraisy. Nabi Muhammad SAW kalah dalam perang itu, bahkan Nabi Muhammad terluka dan giginya rontok. Pamannya Hamzah bahkan gugur di medang perang itu. Padahal awalnya, pasukan Nabi Muhammad SAW unggul, tapi karena pasukan pemanah meninggalkan bukit, mengindahkan perintah Nabi, pasukan Quraisy akhirnya bisa menang. Peristiwa sedih itu selalu dikenang saat berziarah ke Jabal Uhud. Kisah sejarah itu dinilai netizen amat kontras dengan gaya foto-foto Ayu Ting Ting.



Sebelumnya, Ayu Ting Ting juga memajang foto-foto bersama keluarganya saat di Masjid Nabawi, di kebun kurma dan kala berkunjung Masjid Quba.



"Cuma bisa geleng2 kepala aja lihat video ini. sambil bilang astagfirullohalazimmm.." kata athan_ghifary