Johnny Depp Resmi Menikahi Amber Heard

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Johnny Depp resmi menikahi tunangannya Amber Heard pada Selasa, 3 Februari lalu. Pria yang terkenal lewat film layar lebar Pirates of the Caribbeans ini mengikat janji di rumah pribadinya yang berlokasi di Los Angeles.



Dilansir dari E! Online, sumber dekat mengatakan Depp, "benar-benar jatuh cinta dan tak bisa menunggu" untuk menikahi Amber.



Pernikahan ini jauh lebih cepat dari perayaan yang sudah direncanakan di pulau pribadi Depp yang terletak di Bahamas.



Pertemuan Depp dan Heard diawali saat keduanya membintangi film The Rum Diary pada 2010. Namun, hubungan asmara baru bertumbuh saat Depp akhirnya berpisah dengan pasangannya selama 14 tahun, Vanessa Paradis, pada Juni 2012.



Keduanya bertunangan pada Januari 2014 lalu, dan tak sungkan pamer kemesraan di acara publik.



Pernikahan ini merupakan yang pertama bagi Heard, dan kedua bagi Depp. Sebelumnya, pemeran karakter Jack Sparrow ini pernah menikahi make-up artist, Lori Anne Allison, pada 1983 dan berakhir pada 1985.



Ia pun telah memiliki dua anak dengan Paradis, seorang putri bernama Lily-Rose, 15 tahun, dan seorang putra, Jack, 12 tahun.



URSULA FLORENE SONIA | E! Online