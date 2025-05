TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo batal bertemu dengan penyanyi asal Inggris, Gordon Matthew Thomas Summer alias Sting. Awalnya, Jokowi dijadwalkan bertemu Sting siang ini pukul 14.00 di Istana Merdeka.



"Pertemuan Presiden dengan penyanyi asal Inggris, Sting, yang direncanakan pada Sabtu, 5 Maret 2016, pukul 14.00 belum dapat dilaksanakan," kata Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, di Jakarta, Sabtu.



‎Bey mengatakan Presiden berharap kehadiran Sting pada Java Jazz International Festival 2016 dapat menghibur masyarakat, khususnya fan setianya dari seluruh Indonesia. Hingga kini Istana belum memberikan alasan pembatalan pertemuan itu.



Dalam ajang Java Jazz, Sting akan berkolaborasi dengan Chris Botti. Mantan vokalis grup The Police itu dipastikan akan membawakan lagu-lagu hit miliknya serta The Police.



Kolaborasi istimewa yang akan disajikan adalah Chris Botti featuring Sting, Patti Austin with Jazz Orchestra of Concert Gebouw, Float feat Riza Arshad, Dian Pramana Poetra dan Elfa's Singers feat Fariz R.M., serta Endah n Rhesa dan Dialog Dini Hari.



ANANDA TERESIA