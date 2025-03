Jonathan Majors Alami Pelecehan Seksual Sejak Usia 9 Tahun

Pilihan Editor: Jonathan Majors Dipecat Marvel Studios Usai Divonis Bersalah Kasus Penyerangan

Dia terbuka kepada ibunya tentang pelecehan seksual yang dialaminya dalam beberapa bulan. Ibunya meminta maaf karena tidak dapat melindunginya. “Saya seperti berkata, 'Itu bukan masalah, Bu. Saya hanya ingin Ibu tahu,'" katanya. "Dan sekarang kami semua bisa sibuk dan terus terhubung, tumbuh, dan belajar darinya, karena itu adalah sesuatu yang ada dalam keluarga kami."

Kehancuran Karier Jonathan Majors

Karier akting Majors dengan cepat tergelincir setelah penangkapannya pada Maret 2023 di New York City atas dugaan pertengkaran dengan mantan pacarnya, Grace Jabbari. Ia dinyatakan bersalah atas dua tuduhan, yaitu penyerangan ringan tingkat tiga yang menyebabkan cedera fisik serta pelecehan tingkat dua. Dalam persidangan tersebut, Majors kemudian dinyatakan tidak bersalah atas tindak pidana penyerangan ringan tingkat ketiga dengan maksud untuk menyebabkan cedera fisik dan tindak pidana pelecehan berat tingkat kedua.

Jonathan Majors berperan sebagai Kang The Conqueror di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Foto: Instagram/@marvelstudios

Sebelum penangkapannya, Majors baru saja menyelesaikan film box office Warner Bros. Creed III, film Marvel Ant-Man and the Wasp: Quantumania dan nominasi Emmy untuk serial HBO Lovecraft Country. Berperan sebagai penjahat baru MCU, Kang the Conqueror, pewaris karakter utama waralaba Josh Brolin Thanos, Majors diperkirakan akan menghasilkan uang yang mengubah hidupnya dan memimpin Avengers: The Kang Dynasty pada 2026. Dia juga akan menjadi subjek kampanye Oscar yang didanai dengan baik untuk film indie Magazine Dreams. Sebuah drama yang dibeli oleh studio khusus Disney, Searchlight Pictures, setelah ditayangkan perdana dengan sambutan hangat di Sundance Film Festival, terutama untuk penampilan Majors.

Namun ia dipecat oleh Marvel Studios setelah juri mencapai putusan dalam persidangannya. Jabbari membatalkan gugatan perdata terpisah yang diajukannya terhadap Majors pada November 2024. Majors mengatakan kepada The Hollywood Reporter bahwa ia tidak dapat berkomentar langsung atas tuduhan KDRT yang dilakukan. Majors mengatakan setelah persidangannya, selain menjalani program KDRT, ia menjalani terapi dan kembali berhubungan dengan pendeta. Sebagai hasilnya, Majors mulai mengungkap trauma masa kecil yang belum pernah ia hadapi sebelumnya.

Masa Kecil Jonathan Majors

Saat masih kecil, Majors gemar berolahraga seperti basket, tinju, dan, sepak bola. Ia mengikuti kelas penempatan lanjutan di sekolah dan berpartisipasi dalam kompetisi debat dan forensik. Uang selalu menjadi masalah bagi keluarganya. Ia menggambarkan ibunya, yang memiliki gelar master dalam bidang teologi, menjual segala hal mulai dari peti mati di rumah duka hingga plasma darahnya sendiri untuk membayar tagihan.

Majors dikeluarkan dari sekolah menengahnya karena berkelahi. Perkelahian yang sering kali dimulai, karena dia atau saudara kandungnya diganggu. “Kami tampak miskin,” katanya.

Jonathan Majors Bersiap untuk Film Barunya

Wawancara Majors dilakukan saat sang aktor bersiap untuk merilis film pertamanya sejak persidangan pidananya. Dalam film Magazine Dreams, ia memerankan seorang calon binaragawan. Film ini akan tayang di bioskop pada 21 Maret 2025. Pengambilan film itu direkam sebelum penangkapannya pada 2023.

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO | PEOPLE | THE HOLLYWOOD REPORTER

Pilihan Editor: Kasus Dugaan KDRT Jonathan Majors Makin Melebar, Terungkap Insiden Saat Syuting Loki