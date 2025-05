Joo Won ke Indonesia Awal Bulan Oktober 2015

TEMPO.CO, Seoul - Aktor Korea Selatan, Joo Won, akan menyapa penggemarnya di Indonesia pada 9 Oktober dalam acara "A Date with Joo Won".



ONE, stasiun televisi Korea yang akan menghadirkan Joo Won di Indonesia, belum bisa memastikan lokasi acara temu Joo Won dan berjanji mengumumkannya akhir pekan ini.



Siaran pers penyelenggara acara pada Selasa menyatakan kedatangan pemeran utama dalam drama Good Doctor itu ke Indonesia akan menjadi kunjungan pertamanya ke Asia Tenggara setelah menyelesaikan drama The Gang Doctor di Korea.



Dari Jakarta, Joo Won akan melanjutkan perjalanan ke Singapura pada 10 Oktober 2015. Joo Won memulai karier tahun 2006 dan tampil dalam beberapa drama musikal, seperti Altar Boyz, Grease, dan Spring Awakening.



Dia juga berperan dalam beberapa drama televisi dan film yang kemudian membuat dia menjadi satu dari empat Hallyu Kings (K-Wave).



Aktor berusia 28 tahun itu pertama kali muncul dalam drama televisi King of Baking (2010) dengan ia memainkan peran antagonis.



Tahun 2013, Joo Won berakting sebagai dokter autis yang jenius dalam The Good Doctor dan memperoleh sejumlah penghargaan.



Saat ini dia baru saja menyelesaikan drama The Gang Doctor. Dalam drama ini ia beradu peran dengan aktris dan aktor, seperti Kim Tae-hee, Jo Hyun-jae, dan Chae Jung-ahn.



Dalam serial yang tayang di ONE setiap Kamis dan Jumat ini, Joo Won menjadi seorang ahli bedah berbakat yang juga merupakan tentara bayaran dan berani mengambil pasien ilegal demi menghasilkan uang lebih banyak untuk merawat adiknya.



