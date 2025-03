Justin Bieber hingga Snoop Dogg Ikut Pertandingan Amal untuk Los Angeles

TEMPO.CO , Jakarta - Justin Bieber , Steve Carell, dan Ross Lynch masuk daftar selebritas yang ikut serta dalam laga amal hoki es untuk mengumpulkan dana bagi upaya pemulihan pasca kebakaran hutan di Los Angeles pada Ahad, 23 Februari 2025. Beberapa artis lain yang terlibat sebagai pelatih di acara amal tersebut adalah Snoop Dogg , Will Ferrell, Vince Vaughn, Danny DeVito dan Cobie Smulders. Acara ini juga menampilkan pertunjukan musik oleh produser dan DJ Kaskade, penyanyi sekaligus penulis lagu Jordan Davis, dan penyanyi Lauren Spencer Smith.

Wilayah Los Angeles , Amerika Serikat mengalami kerusakan parah akibat kebakaran hutan pada Januari 2025. NHL ingin mencoba membantu mereka yang terkena dampak. Mereka melakukannya dengan Skate for LA Strong, sebuah perayaan untuk mendukung upaya pemulihan kebakaran. “Kami memandang hoki dan olahraga sebagai peluang untuk menyatukan orang-orang,” kata Komisaris NHL Gary Bettman sebelum pertandingan Kings melawan Utah Hockey Club di Crypto.com Arena pada Sabtu, 22 Februari 2025.

Acara “Skate For LA Strong: Perayaan untuk Mendukung Upaya Pemulihan Kebakaran di Los Angeles” berlangsung pada Ahad, 23 Februari 2025 di Crypto.com Arena. Semua hasil yang didapat akan disumbangkan ke Palang Merah, LA Fire Foundation, Cal Fire Foundation, dan Dana Bantuan dan Pemulihan Kebakaran Eaton Canyon.

Ini bukan pertama kalinya bagi Justin Bieber berada di pertandingan amal seperti ini. Pelantun lagu “Sorry” ini telah berpartisipasi dalam pertandingan selebriti sebelumnya dan baru-baru ini berperan sebagai kapten tim untuk NHL All Star Game 2024 di Toronto.

Steve Carell bermain hoki di tingkat perguruan tinggi sebagai kiper, dan keahliannya juga muncul di serial The Office dalam sebuah episode yang kemudian diklaim oleh sutradara Paul Feig mengubah keseluruhan pertunjukan.

Pertandingan amal tersebut merupakan yang terakhir dari serangkaian acara amal bertabur bintang untuk menggalang dana bagi mereka yang terkena dampak kebakaran Los Angeles. Joni Mitchell memberikan penampilan publik yang langka di acara amal LA FireAid, sementara Billy Eilish dan Green Day bekerja sama untuk penampilan langsung 'Last Night On Earth' dan No Doubt berkumpul untuk membawakan beberapa lagu hits mereka.