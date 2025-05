Justin Bieber Sebut Model Klip Video Selena Gomez Bodoh

TEMPO.CO, Los Angeles - Tampaknya Justin Bieber cemburu kepada Christopher Monson, pria yang menjadi model di salah satu video musik Selena Gomez.



Dilansir Daily Mail, Rabu, 6 Januari 2016, pelantun What Do You Mean tersebut tampil dalam acara The Bert Show. Dalam acara tersebut, Bieber ditanya soal Monson.



Bieber jelas-jelas menaruh perasaan cemburu melihat Monson beradegan “panas” dengan Selena Gomez dalam klip video itu.



"Apa yang coba dia (Selena) lakukan dengan hatiku saat ini?" ujar Bieber tak mengerti. "Aku bercanda sebelum mengatakan, 'Dia mencintaiku dan aku juga selalu mencintainya'. Siapa pria itu? Dia (Chris) bercanda! Pria ini bodoh."



Meski begitu, Bieber tak menepis bahwa Monson memiliki wajah yang rupawan. "Aku pikir dia sangat tampan, aku tidak bisa berbohong soal ini," ujarnya.



Saat ini Bieber dikabarkan dekat dengan model Hailey Baldwin. Belum lama ini keduanya menikmati liburan bersama. Sedangkan Selena Gomez juga tengah dekat-dekatnya dengan Niall Horan, personel One Direction.



RINA ATMASARI