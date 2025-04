Justin Bieber Semangati Niall Horan Selesaikan Album Solo Perdana

TEMPO.CO, Los Angeles- Anggota grup band One Direction, Niall Horan, mengaku sempat berbincang-bincang dengan Justin Bieber saat menggarap album solo perdananya. Seperti diketahui, saat ini Niall Horan tengah mengikuti jejak anggota One Direction lainnya, Harry Styles, untuk bersolo karier.



Sebagai persiapan menyambut album solo pertamanya, Niall Horran telah lebih dulu melepas single This Town dan Slow Hands. Sayangnya, hingga hari ini, belum jelas kapan album debut solo Niall Horran bakal dirilis.



Banyak penggemarnya yang menunggu album tersebut. "Mungkin di pengujung musim gugur atau awal musim dingin," kata Niall Horan ketika ditanya KIIS FM tentang waktu peluncuran album solonya.



Saat menggarap albumnya, Niall Horan mendapat nasihat dari Justin Bieber. Justin membagi pengalamannya soal peluncuran album yang molor karena bisa dapat ide baru untuk albumnya.



"Justin Bieber mengatakan kepada saya, kalau pengerjaan album itu tak bisa ditebak kapan akan selesai. Ketika dia merasa album Purpouse telah selesai digarap, kemudian di menit-menit terakhir muncullah lagu Love Yourself. Jadilah, ketika merasa albumku telah selesai, aku malah membuat beberapa lagu lagi," kata Nial kepada Billboard.

