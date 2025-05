Justin Bieber Siap Luncurkan Album Purpose

TEMPO.CO, Los Angeles - Penyanyi Justin Bieber akan merilis album keempatnya "Purpose" di Staples Center pada Jumat pukul 18.00 waktu Los Angeles.



Rilis album baru ini juga dirayakan dengan peluncuran perdana film berdurasi 45 menit "Purpose: The Movement".



Bieber juga akan menyuguhkan penampilan spesial dengan hits terbarunya "What Do You Mean" dan "Sorry" yang telah mendominasi airplay radio dan Youtube.



Lagu "What Do You Mean" menjadi yang pertama kali berada di puncak teratas Billboard Hot 100 dalam minggu pertama rilis, dan pertama kali mencapai nomor satu di Top 40 radio-radio dunia.



Selain itu, lagu ini mencapai nomor satu di negaranya Kanada, dan pertama kalinya mencapai nomor satu di chart Inggris.



"What Do You Mean" juga mencapai no. 1 iTunes setelah lima menit dirilis di lebih dari 90 negara. Dan mendobrak Weekly Global Spotify dengan lebih dari 41 juta streaming, bahkan mencapai 100 juta global streams dalam waktu kurang dari satu bulan perilisannya.



Di minggu ketiga, single kedua "Sorry" yang diproduseri Skrillex & Blood juga mengikuti single sebelumnya mencapai puncak di no. 1 dan no. 2 dalam chart di lebih dari 12 teritori di seluruh dunia.



Untuk mendukung rilis single "Sorry", Justin juga membuat premiere sebuah film dance dengan produser dan koreograf Parris Goebel. Total penonton YouTube VEVO lagu “Sorry” mencapai 93 juta.



ANTARA